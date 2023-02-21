مسيرات بيرقدار التركية تدعم أعمال البحث والإنقاذ بزلزال هطاي

دعمت مسيّرات بيرقدار التركية، جهود البحث والإنقاذ ورصد الأضرار المحتملة في ولاية هطاي على وقع زلزال ضرب الولاية مساء الاثنين.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسيرات من طراز بيرقدار "تي بي 2" تابعة للمديرية العامة للأمن في تركيا، دعمت من الجو جهود البحث والإنقاذ ورصد أضرار محتملة في ولاية هطاي بعد وقوع الزلزال.

وأكدت المصادر الأمنية أن المسيرات زودت لحظة بلحظة عبر بث مباشر، مركز إدارة حالات الطوارئ بالعاصمة أنقرة، بالمشاهد التي ساهمت في اختصار كشف المباني المتضررة والمنهارة في وقت أسرع.

والاثنين، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب "آفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.