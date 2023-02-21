ولاية ملاطية التركية.. الهلال الأحمر يقدم 350 ألف وجبة طعام بشكل يومي

قدم الهلال الأحمر التركي احتياجات الطعام والشراب للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل نحو أسبوعين، إذ يقدم قرابلة 350 ألف وجبة بشكل يومي بولاية ملاطية.

وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، أقام الهلال الأحمر التركي نقاط مختلفة في عموم الولاية لتقديم الطعام، يعمل بها قرابة 50 طباخ محترف.

وتقوم نقاط توزيع الطعام هذه بتوزيع وجبات الفطور والغداء والعشاء بشكل طازج للمنكوبين.

ويتم إيصال الوجبات إلى المنكوبين يومياً من خلال 400 متطوع و150 موظف محترف.

من جهته قال باقي سيرك، مسؤول التغذية لدى الهلال الأحمر في ملاطيا، إنهم سيواصلون تقديم المأكولات لحين انتهاء الحاجة إليها.

وأكد سيرك أنهم يعملون على مدار الساعة يوميا لتلبية احتياجات المنكوبين من الطعام والشراب.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.