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أربيل تقيم مخيماً يتسع لـ 25 ألفاً من منكوبي الزلزال في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أديمان
نشر في 22.02.2023 15:19
آخر تحديث في 22.02.2023 15:35
إقليم شمال العراق بدأ العمل على إقامة مخيم يتسع لـ 25 ألف شخص من منكوبي الزلزال في ولاية أدي يمان جنوبي تركيا الأناضول إقليم شمال العراق بدأ العمل على إقامة مخيم يتسع لـ 25 ألف شخص من منكوبي الزلزال في ولاية أدي يمان جنوبي تركيا (الأناضول)

بدأ إقليم شمال العراق العمل على إقامة مخيم يتسع لـ 25 ألف شخص، مخصص لمنكوبي الزلزال في ولاية أديامان التركية.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الإقليم بدأ ببناء المخيم في 5 نقاط مختلفة في الولاية المنكوبة.

وفي هذا الإطار، بدأت أعمال نصب الخيم التي تتسع الواحدة منها لـ 10 أشخاص، وتضم جميع المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الساكن.

وقال عبد الواحد أمين سليم، مسؤول وقف برزاني الخيرية في تركيا، إنهم يعتزمون بعد الانتهاء من نصب الخيم، تزويدها بجميع الاحتياجات الأساسية من أغطية (بطانيات)، ومنظفات، ومدافئ وما شابه.

وأضاف سليم أن "المشروع يتضمن نصب ألفين و500 خيمة، تتسع الواحدة منها لـ 10 أشخاص، ليكون بذلك إجمالي المستفيدين من مخيم الإقليم، 25 ألف شخص من منكوبي الزلزال".

وأكد مسؤول وقف برزاني الخيرية في تركيا أن الخيم مصممة بما يناسب إقامة العائلات.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة كارثة الزلزال في تركيا إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.

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