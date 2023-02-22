أمين عام "التعاون الإسلامي" يزور مدينتين متضررتين من زلزال تركيا

زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، مدينتي نورداغي وإصلاحية، أكثر المدن المتضررة من الزلزال بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأفادت مصادر مطلعة أن طه تلقى معلومات من المسؤولين في مركز التنسيق بمدينة نورداغي، ثم زار مخيما والمدن المسبقة الصنع.

وأعرب طه عن تضامنه مع منكوبي الزلزال ثم غادر المدينة برفقة الوفد المرافق له.

وفي وقت سابق، أفاد طه أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أوائل الشهر الحالي هو الأسوأ مقارنة ببقية الزلازل، ويستدعي التعاون الوثيق لمواجهة تداعياته.

وشدد في تصريح صحفي على أن قوة الزلزال وضخامته تستدعيان تعاون جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.