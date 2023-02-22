الرئيس التركي يزور مصابي الزلزال في إحدى مشافي أنقرة

قام الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بزيارة مصابين من ضحايا الزلزال ممن يرقدون في مستشفى كلية الطب بجامعة أنقرة.

وأطلع أطباء المستشفى الرئيس أردوغان على الأوضاع الصحية للمصابين.

ومن بين المصابين الذين زارهم أردوغان في المستشفى، الفتاة "ألينا أولماز" (17 عاماً) التي أخرجت من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش، بعد مرور 248 ساعة على وقوع الزلزال.

ورافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووالي أنقرة واصب شاهين ومسؤولون من حزب العدالة والتنمية.

والاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إنقاذ 114 ألفا و834 شخصاً من تحت الأنقاض، مشيراً أن حكومته وفرت المأوى لمليون و684 ألفا من المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة كارثة زلزال قهرمان مرعش التركية إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.