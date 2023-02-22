صويلو: 6 وفيات و562 إصابة حصيلة ضحايا زلزال هطاي الأخير

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفاة 6 أشخاص وإصابة 562 آخرين بينهم 18 في حالة حرجة، جراء زلزال هطاي الذي وقع مساء الاثنين الماضي.

وأفاد صويلو، في تصريحات للصحفيين أدلى بها مساء الثلاثاء، بمركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي، أن أعمال تحديد حجم الأضرار والخسائر مستمرة.

ودعا الوزير التركي المواطنين بولاية هطاي جنوبي تركيا إلى "الابتعاد عن المباني وعدم دخولها، وخاصة تلك المتضررة بأضرار بالغة".

ونوه إلى أن حركة الزلازل والهزات الارتدادية لا زالت مستمرة في المنطقة.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة كارثة زلزال قهرمان مرعش التركية إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.