كيف تستعد لكارثة طبيعية الاستعداد اللازم؟

في الوقت الذي تحزننا فيه سلسلة الزلازل المأساوية التي ضربت منطقة جنوب شرق تركيا وسوريا، بات الجميع يؤمنون بأن الكوارث الطبيعية يمكن أن تحدث في أي وقت. وما من شيء يمكننا القيام به للتخفيف من بعض الخوف سوى أن نكون مستعدين لمواجهتها قدر الإمكان.

إن الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة التي ضربت جنوب شرق تركيا في 6 فبراير/شباط، مع استمرار توابعها الارتدادية، كانت مدمرة بالفعل وتركت الكثير من الناس عاجزين عن التصرف حيالها. ومن المعروف في معظم الحالات، أنه لا يمكن لأي قدر من التحضير أن يغير ما حدث. ولكن الدرس الذي يجب أن نتعلمه، والطريقة المثلى للتخفيف من بعض مخاوفنا، هو أن نكون مستعدين ومطلعين قدر الإمكان في حالة وقوع كارثة طبيعية.

ويستعرض هذا المقال بعضاً من الاستعدادات الضرورية للكوارث الطبيعية المحتملة.

إيجاد طريق للخروج:

خطط للمكان الذي ستختبئ فيه في كل غرفة في منزلك في حالة وقوع زلزال. والنصيحة المجدية هي أن تستلقي أو تنحني بجانب قطعة أثاث متينة مثل سرير أو مكتب أو طاولة. بينما تجنب النوافذ والوقوف تحت أي شيء يمكن أن ينقلب، مثل الخزائن وأرفف الكتب وحتى تركيبات الإضاءة. ويجب استخدام السلالم للخروج من المبنى دون ركوب المصعد. وإذا كنت بالخارج، ابتعد عن المباني والأسلاك الكهربائية. أما إذا كنت محظوظاً بما يكفي لوجودك في سيارتك، فالتوقف بعيداً عن المباني التي يمكن أن تنهار، يجعلك في أحد أكثر الأماكن أماناً.

ومن الضروري التعرف على نقطة التجمع العام في الحي الذي تعيش فيه إذ إن لكل حي في تركيا نقطة التقاء ثابتة، كمكان آمن للتجمع. وللعثور على أقرب هذه النقاط إليك، توجد خريطة تفاعلية على موقع turkiye.gov.tr تحت عنوان "نقاط التجمع أثناء الطوارئ" حيث تُدخل عنوانك فتقوم الخريطة بإنشاء الاتجاهات إلى أقرب 3 نقاط بالقرب منك.

شحن الهواتف دائماً واقتناء بنك الطاقة احتياطاً:

تثبت الزلازل المستمرة وعواقبها مرة أخرى أن هذه المظاهر الطبيعية الفتاكة يمكن أن تحدث في أي وقت، وكل ما يمكننا فعله هو أن نكون على دراية وإجراء تغييرات محددة وفقاً لذلك. والهواتف الخلوية هي واحدة من أكثر الأدوات أهمية لربطنا بالعالم الخارجي في حالة وقوع زلزال. لذلك، من الضروري التأكد من شحن هاتفك المحمول دائماً وتوافر وحدة طاقة إضافية وبطاريات احتياطية. وبالمثل، ضع زجاجة ماء جاهزة وخذها معك أينما ذهبت. وهذه الممارسة الصحية جيدة، وستضمن أيضاً أن يكون لديك عنصر حيوي آخر للبقاء تحت تصرفك.

اجعل مكاناً ثابتاً لأدواتك الضرورية:

دع البحث عن المفاتيح والنظارات والمحفظة، وبدلاً من ذلك حدد مكاناً ثابتاً لهذه العناصر الأساسية، بما في ذلك مصباح يدوي وصافرة وحقيبة أساسيات، في مناطق مخصصة في منزلك للوصول إليها بسرعة أثناء التنقل. وبالمثل، قم بتجهيز أحذية واقية وسترة جاهزة للوصول إليها إذا خرجت من منزلك في البرد أو الظلام.

إعداد حقيبة الزلزال:

يمكن لأي حقيبة ظهر مليئة بالإمدادات المناسبة أن تجعلك تشعر بمزيد من الأمان، لأن لديك الأساسيات جاهزة في حالة وقوع كارثة. ويمكن أن تحمل حقيبة الزلزال أي شيء من احتياجاتك اليومية مثل الأدوية ونسخ من جوازات السفر والهوية والنقود والمياه والوجبات الخفيفة المعبأة إلى كيس النوم وغيارات الملابس والسلع المعلبة والأدوات الصحية وأطعمة الحيوانات الأليفة وما إلى ذلك. مع توفير البطاريات وبعض الأجهزة التي تصدر ضوضاء لتنبيه الآخرين، فهي أيضاً عناصر أمان لا غنى عنها لتكون جزءاً من مخزونك. كما يتعين تجهيز مجموعة أدوات إسعافات أولية في حقيبتك.

إلغاء كلمات المرور وتفعيل خدمة البلوتوث:

توفر الهواتف المحمولة وأجهزة المودم والبلوتوث، خياران جديدان لاستخدام التكنولوجيا لصالحنا في أوقات الشدة. فعلى سبيل المثال، عندما ضرب الزلزال لأول مرة وكان الناس يحاولون الاتصال بأحبائهم عبر الهواتف المحمولة، نُصح على نطاق واسع بأن يقوم كل فرد في المنطقة بإزالة كلمات المرور الخاصة به من الخدمات اللاسلكية المحمية، حتى يتمكن الضحايا من الوصول بسهولة إلى الإنترنت. وبالمثل، تم تشجيع الضحايا المحاصرين على تشغيل خدمة البلوتوث الخاصة بهم على أجهزتهم، مما يوفر طريقة أخرى للاتصال بالأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة.

كيفية يمكنك تتبع الزلازل:

هناك مصدران موثوقان متاحان على الإنترنت لتتبع الزلازل هنا في تركيا. الأول هو موقع الويب: koeri.boun.edu.tr الذي يديره مرصد كانديلي ومعهد أبحاث الزلازل. والخيار الثاني هو التحقق من موقع deprem.afad.gov.tr الذي تديره هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة للولاية.

طريقة جديدة للعيش:

رغم تلقينا بلاغات متكررة حول الحاجة إلى إعداد هذه الأنواع من الأمور التي نحتاجها في حال مغادرة الأماكن غير الآمنة في أي لحظة، فإن الكثير منا ليس لديه حقيبة زلزال مُجهزة حتى الآن. ولكن الآن بعد أن عانينا من الآثار المروعة للزلازل، فإن التدريب وتطبيق التعليمات لم تعد أشياءً يمكننا تأجيلها. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد في كبح بعض الخوف من الهزات الجديدة المحتملة أو من كارثة طبيعية، وتساعد في ضمان أن تكون كل خطوة نتخذها، إذا واجهنا هذا القضاء والقدر، واعية ومنظمة قدر الإمكان.