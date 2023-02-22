وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة بازارجيك المنكوبة بالزلزال في ولاية قهرمان مرعش

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة إلى مدينة بازارجيك المنكوبة التي ضربها الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، ترافقها زميلتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

وتلقت الوزيرتان الألمانيتان معلومات حول الأوضاع في المنطقة، من والي قريق قلعة، بولنت تكبييق أوغلو، الذي تم تعيينه كوالي منسق في بازارجيك.

وزارت السيدتان مخيما يأوي متضررين من الزلزال، والتقيتا أطفالا هناك، كما تفقدتا خيمة طبية يعمل فيها أطباء ألمان متطوعون.

بعد ذلك تجولتا في مناطق الأنقاض وسط المدينة، وأدليتا بتصريحات للصحفيين.

وقالت بيربوك: "حتى لو كنتم هنا، الكلمات تعجز عن وصف حجم كارثة الزلزال هذه".

ولفتت إلى وقوع زلزال جديد في المنطقة أمس وأن الناس باتوا في سيارتهم في الليل، وأنها بدورها أيضا شعرت بالزلزال.

وأشارت إلى أهمية المساعدات الدولية، وأن حجم المساعدات المقدمة من ألمانيا لصالح المتضررين من الزلزال بلغ 108 ملايين يورو.

بدورها قالت فيزر إنهن جاءتا للتضامن مع المنكوبين من الزلزال، ولفتت إلى أنهن لم يشاهدن فقط الحزن هنا وإنما مدى وصول المساعدات بشكل جيد أيضا.