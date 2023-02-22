وزير الخارجية التركي يشيد بتضامن الاتحاد الأوروبي

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، بالتضامن الكبير الذي أبداه الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا عقب كارثة الزلزال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو في أنقرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي، ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل.

وقال تشاوش أوغلو: "الاتحاد الأوروبي أبدى تضامنًا كبيرًا (مع تركيا) في هذا الوقت الصعب".

وأوضح أن 1750 شخصاً جاؤوا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال في إطار آلية الدفاع المدني لدى الاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير الخارجية التركي أن هؤلاء الأشخاص ساهموا في إنقاذ 79 مواطناً تركياً من تحت الأنقاض.

من جهته، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي الألم الحاصل جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري بأنه لا يصدق.

وأكد أنهم مصدومون جراء حجم الكارثة، وأنهم يقفون إلى جانب الشعب التركي.

وقال: "لذلك نحن هنا، لأننا أصدقاء وحلفاء ونهتم بكم ولنساعدكم".

وأضاف: "من المؤكد أن جيلي لم يشهد مثل هذا الزلزال، فالألم الذي نشهده لا يصدق، فيجب علينا مساعدة تركيا والوقوف إلى جانبها من أجل أن يتمكن شعبها من تجاوز ذلك".

وشدد فارهيلي أن هذا هو الوقت المناسب لكي تُظهر المفوضية الأوروبية تضامنها مع تركيا وشعبها.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة كارثة زلزال قهرمان مرعش التركية إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.