"آفاد": 8 آلاف و550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي تركيا في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وقال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 8550 هزة.

وأوضح تتار أن جزءاً كبيراً من تلك الهزات الارتدادية شعر بها سكان المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث في المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، تلاه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلّف دماراً ضخماً في البلدين.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين في تركيا إلى 43.556 شخصاً.