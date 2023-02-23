أديمان التركية.. المعالم الأثرية والتاريخية الصامدة على مدار قرون تنهار مع الزلزال

لم تسلم المعالم الأثرية والتاريخية الصامدة في مدينة أديمان التركية على مدار قرون من الزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من فبراير الحالي، أبرزها جامة الكبير وخان طوز.

وأدى الزلزال إلى انهيار الجامع الكبير الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل 5 قرون تقريباً.

الجامع التاريخي الذي كان أحد رموز أديمان، لم يتبق منه حالياً سوى حائطه الشمالي والغربي.

ومن المعالم الأخرى التي طالها الزلزال، جامع المصلى الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 17 أو 18، وجامع "كاب" (القرن 18).

أما خان "طوز" الذي بني في القرن الـ 18، فقد تعرض لأضرار كبيرة جراء الزلزال الأخير.

من جهته قال محمود صاري قايا، أحد تجار السوق التاريخي في أديمان، إن الجامع الكبير كان أحد المعالم التاريخية المميزة في الولاية.

وأعرب عن حزنه الكبير إزاء انهيار الجامع الكبير وغيره من المعالم الأثرية التي كانت بمثابة رموز للولاية.

وعبر عن ثقته بقيام السلطات الرسمية بترميم وإعادة إعمار ما هُدم من المعالم الأثرية في أدي يمان.