أقار يتفقد مناطق متضررة من الزلزال بولاية كليس

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، جولة تفقدية بولاية كليس المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري.

ورافق أقار في جولته رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة عسكريين آخرين.

وعقب تفقده المناطق المتضررة من الزلزال شارك أقار في اجتماع مغلق عقد في مركز التنسيق التابع لمديرية إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد" في الولاية.

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين في تركيا إلى 43.556 شخصاً.