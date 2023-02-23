معدل الأمطار في تركيا في شهر يناير هو الأدنى منذ 22 عاما

شهد شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم أقل معدل لهطول الأمطار في تركيا، مقارنة مع الهطولات المسجلة في الشهر نفسها خلال السنوات الـ22 الأخيرة.

وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركية، أن معدل أمطار في يناير في الفترة بين 1991-2020، بلغ حوالي 69.8 كلغ لكل متر مربع.

فيما هطل 87.3 كلغ/ متر مربع في يناير 2022، في حين سجل الشهر نفسه عام 2023 الجاري 33.2 كلغ/ متر مربع فقط، وهي أقل نسبة في 22 عاما.

وشهدت أمطار يناير العام الجاري، تناقصا بمعدل 52 بالمئة مقارنة مع متوسط الهطولات العام، مع تراجع بنسبة 62 بالمئة مقارنة مع يناير 2022.