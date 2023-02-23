وزارة الداخلية التركية تعلن آخر إحصائية لضحايا الزلزال: 43.556 قتيلا

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو آخر إحصائية لضحايا الزلزالين في تركيا مشيراً أنها بلغت 43.556 قتيلا.

جاء ذلك في مقابلة على قناة TRT الإخبارية التركية، مساء الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.