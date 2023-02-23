القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

وزارة الداخلية التركية تعلن آخر إحصائية لضحايا الزلزال: 43.556 قتيلا

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 23.02.2023 09:06
إحدى منطقة إيواء متضرري الزلزال في ملاطية الأناضول إحدى منطقة إيواء متضرري الزلزال في ملاطية (الأناضول)

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو آخر إحصائية لضحايا الزلزالين في تركيا مشيراً أنها بلغت 43.556 قتيلا.

جاء ذلك في مقابلة على قناة TRT الإخبارية التركية، مساء الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء،...
مختارات