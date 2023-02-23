باستخدام "نظام المراقبة والإنذار المبكر".. وزارة الصحة التركية تراقب عن كثب مخاطر انتشار الأوبئة

تعمل وزارة الصحة منذ الساعات الأولى للزلزال على مراقبة التقارير وتحليل مخاطر الأوبئة في المناطق المتضررة من خلال "نظام المراقبة والإنذار المبكر" (IZCI).

وقد أثرت كارثة الزلزال المميتة التي ضربت قهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط على ما يقرب من 11 ولاية وملايين المواطنين والمقيمين، وخلفت أكثر من 43000 ضحية.

والمنطقة المتضررة من الزلزال عرضة للعديد من الأوبئة، مثل الالتهابات المعوية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي والعديد من الحالات الأخرى.

في هذا السياق، وبقيادة المديرية العامة للصحة العامة، تعمل وزارة الصحة بكامل طاقتها لضمان متابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية في "مدن الخيام" وتعقيم الأماكن العامة والرش ضد القوارض والآفات، وإجراء الفحوصات الصحية في القرى، بالإضافة إلى الكلورة المكثفة لموارد المياه، وجمع عينات المياه من نقاط مختلفة في المنطقة، والرصد المنتظم لحالات الإسهال المشتبه بها، وتوزيع لقاحات ضد داء الكلب والكزاز.

نظام المراقبة والإنذار المبكر IZCI:

تقوم فرق من علماء الأوبئة الميدانية في الولايات والمناطق المتضررة من الزلازل بجمع عينات وتحليلها بانتظام للتأكد من عدم وجود مخاطر من انتشار الأوبئة.

تتم مراقبة بيانات وتحليلات الأمراض المعدية المأخوذة من مناطق الزلازل بشكل آني من خلال مراقبة الأمراض المعدية ونظام الإنذار المبكر IZCI الذي أطلقته الوزارة منذ فترة لرصد حالات تفشي محتملة.

ويتيح هذا النظام، الذي يمكن تحميل التقارير عن الحالات عليه مباشرة إلكترونيا، مراقبة انتشار الأمراض المعدية واتخاذ تدابير الحماية والرقابة اللازمة في الحالات التي تشكل تهديدًا.

كما أنشأت الوزارة نظام مراقبة مختلفًا للوحدات الصحية التي لم تتمكن من نقل البيانات إلى نظام IZCI بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الإنترنت في بعض الولايات الأكثر تضررًا من الزلزال؛ ما ساهم في استرداد البيانات وإدخالها إلى النظام.

نتيجة للبيانات التي تم تلقيها وتحليلها في هذا السياق، لم يتم الكشف عن تفشي أي من الأمراض المعدية حتى الآن.

الكلورة المكثفة:

يراقب الخبراء باستمرار المياه في 10 ولايات للتعامل مع الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريقها. فيما يتم تطبيق نظام الكلورة المكثفة على المياه في المدن، مع إجراء قياسات الكلور المتبقية والفحوصات الميكروبيولوجية بعينات منتظمة من نقاط مختلفة.

للوقاية من الأمراض المعدية التي قد تنشأ بعد الكوارث، تم إعداد كتيبات عن النظافة الشخصية والتسمم بأول أكسيد الكربون والتدابير الواجب اتخاذها ضد البرد وتعقيم المياه، وعن القمل والجرب، وتوزيع الأدوية في المدن لعلاج الجرب.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم قياس الكلور المتبقي عند 8379 نقطة في منطقة الزلازل بين 6 و17 فبراير، ووجد أن الكلور المتبقي مناسب بنسبة 81.54% "زمنياً". علاوة على أن الفحوصات الميكروبيولوجية أظهرت أن 77% من 2632 عينة مياه تم تحليلها في مختبرات الصحة العامة "مناسبة ميكروبيولوجيًا".

بينما يتم توزيع مياه الشرب في عبوات في مدن الخيام ضد المخاطر المحتملة، تقوم السلطات أيضًا بمعالجة مياه الشرب القادمة المستقدمة في صهاريج بالكلور بانتظام. وأعلنت وزارة الصحة التركية عدم تسجيل أي حالة وبائية من حيث الأمراض الطفح الجلدي والتهابات الأمعاء الحادة في المنطقة.

كما تدرس الوزارة القيام بتطعيمات الأطفال في مدن الخيام والمستشفيات في الولايات المتضررة من الزلزال.