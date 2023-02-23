520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم جراء زلزال تركيا

قال وزير البيئة التركي مراد قوروم، الخميس، إنهم تمكنوا من تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح قوروم خلال مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث في ولاية أديمان أنهم قاموا بفحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال.

وأضاف أنهم توصلوا نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهار أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذو أضرار بالغة جراء الزلزال.

وجدد الوزير التركي اعتزامهم تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، تلاه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين في تركيا إلى 43.556 شخصاً.