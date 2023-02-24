الأمم المتحدة ستساهم في تمويل أعمال إزالة أنقاض الزلزال في تركيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيدعم أعمال إزالة الأنقاض بعد كارثة الزلزالين المدمرين في تركيا.

ولفت البرنامج في بيان، الجمعة، إلى توجيه الأمم المتحدة في 16 فبراير/شباط نداء لجمع مليار دولار لدعم تركيا بعد الكارثة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قسم كبير من أصل 113.5 مليون دولار مطلوبة، في إطار نداء المساعدة الدولية، من أجل أعمال إزالة الأنقاض.

وأوضح البيان أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تنفيذ نهج صديق للبيئة لدعم إجراءات الحكومة المتعلقة بإزالة الأنقاض.

وأشار إلى أنه من المخطط إعادة تدوير المواد الخام الموجودة في الأنقاض بدلاً من إزالة الأنقاض وإلقائها في مكان آخر.

كما نوه أن البرنامج يهدف لخلق فرص عمل للسكان المحليين عبر توظيفهم في إزالة ومعالجة الأنقاض.

وتشير التقديرات الأولية للبرنامج أن كمية الأنقاض التي يتعين إزالتها الناجمة عن كارثة الزلازل في تركيا تتراوح ما بين 116 مليونا إلى 210 ملايين طن.