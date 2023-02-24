الكشف عن سيناريو للاستجابة السريعة للتعامل مع زلزال محتمل في إسطنبول

قال معهد علوم الصحة الدفاعية الملحق بجامعة العلوم الصحية إنهم أعدوا سيناريو للاستجابة للكوارث في حالة وقوع زلزال محتمل في اسطنبول يتضمن تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى ميداني، والاستجابة والانتشار السريع لسيارات الإسعاف الجوي.

فقد قدم البروفيسور علي إحسان أوزار، مدير المعهد، تفاصيل حول الدراسات العديدة التي قام بها قسم إدارة الخدمات الصحية حول حالات الكوارث والطوارئ، وأشار إلى أن 65% من تركيا تقع في منطقة زلزال من الدرجة الأولى.

قال أوزار إنهم يعملون على خطط للاستعداد في حالة وقوع زلزال في مدينة اسطنبول، وهو احتمال يحذر منه العلماء بشكل متكرر. وقد أعدوا، في هذا السياق، سيناريو للاستجابة للكوارث يركز على الاستجابة السريعة لإنقاذ المصابين.

وذكر أيضًا أنهم يشاركون السيناريو مع المنظمات ذات الصلة مثل وزارة الصحة والقوات المسلحة التركية وهيئة المطارات الحكومية. وقال: "سيكون هناك ما لا يقل عن 100 ألف جريح في زلزال محتمل في أسطنبول".

وفي شرح مفصل حول ماهية سيناريو الاستجابة للكوارث، أشار أوزار إلى أن النظام قد تم إعداده مع فرق الخبراء المختصين، لافتًا الانتباه إلى أهمية الاستجابة للمصابين في الساعات الست الأولى بالوحدات المناسبة والمباني ذات البنية التحتية القوية.

وشدد على أنه "التدخل الصحيح في هذه الفترة يضمن أن يتمكن الناس من البقاء في قيد الحياة والوقاية من فقدان الأطراف أو الكلى".

وأكد أوزار أن المستشفى المثالي في حالة وقوع زلزال كبير سيكون مباني المطارات لأن الكهرباء والمياه والمراحيض والاتصالات لن تنقطع: ''مع الأخذ في الاعتبار أنه يتوقع أن تكون الأضرار في الجانب الأوروبي أكثر من غيره. وأن المستشفيات الميدانية التي سيتم إنشاؤها قد لا تكون كافية".

وأضاف أن "أول موقع تم تحديده كأولوية للتحويل إلى مستشفى استجابة لهذه الأزمة هو مطار أتاتورك".

''خططنا لتحويل المطار والمباني فيه إلى مستشفيات ميدانية لوضع أجهزة طبية مجهزة هناك لتوفير الاستجابة الأولى والطارئة للجرحى ومن ثم نقلهم إلى الولايات المناسبة عبر ممر جوي''، أوضح. وبالتالي، بوسعنا التدخل بسرعة في الساعات الست الأولى من وقوع زلزال محتمل لمساعدة المحتاجين.

وفي معرض التعبير عن توقعهم أيضًا تفعيل طائرات النقل التابعة للقوات المسلحة التركية في الممر الجوي الذي سيتم إنشاؤه للغرض، قال أوزار: "طائرات النقل لدينا ستصل إلى مطار أتاتورك لجلب الكوادر الصحية والمعدات الطبية".

في إشارة إلى أهمية الأطباء، أشار أوزار أنهم يهدفون لزيادة عدد أطباء الطيران مع الدورات التي ينوون فتحها في المركز داخل المعهد وتوفير طبيب طيران على كل طائرة تقل مرضى مصابين.