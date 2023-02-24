عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد تساهم في دعم متضرري الزلزال

قامت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة بيلا حديد بزيارة إلى البيت التركي في نيويورك تضامناً مع متضرري زلزال تركيا وللمساهمة في الإغاثة.

وكان في استقبالها الجمعة، بالبيت التركي قنصل تركيا ريحان أوزغور.

وقدمت بيلا حديد طرود مساعدات وأعربت عن تضامنها مع تركيا وقدمت تعازيها في الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء الزلزال.

وكشفت حديد عن إعجابها الكبير بتركيا من بين دول العالم، والتقطت صورة مع المتطوعين الذين يساهمون في جمع التبرعات للمتضررين.

وأكدت استعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة لمتضرري الزلزال.

وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كتبت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: "لدي شعور بالتجمد في جسدي كله، أنا حزينة جدا ودعائي لجميع المتضررين، الخبر مرعب وهو حقا يُرعش عظامي، أبحث عن طرق لتقديم المساعدة".