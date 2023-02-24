مجمع معمار سنان التاريخي في هطاي يؤوي ضحايا زلازل تركيا

يستقبل مجمع "صقللي محمد باشا" التاريخي البالغ من العمر 449 عاماً في مدينة باياس الساحلية في هطاي، المواطنين الذين تضررت منازلهم بفعل الزلازل التي كانت قهرمان مرعش مركزاً لها في 6 فبراير/شباط.

وافتتح المجمع الذي شيده المهندس المعماري العبقري معمار سنان عام 1574 بأمر من الوزير الأعظم العثماني "صقللي محمد باشا" أبوابه لضحايا الزلزال لتوفير المأوى في هذه الأوقات الصعبة.

ويشغل المجمع مساحة تبلغ حوالي 15.000 متر مربع، وهو يتألف من 48 متجراً ومواقف القوافل المتنقلة وحمامات للرجال والنساء ومدرسة دينية ومسجد.

ويقدم المجمع حالياً خدمة الإيواء بشكل مؤقت لما يقرب من 350 شخصاً من ضحايا الزلزال في الفناء الكبير للمخازن، وهي غرف ذات قباب كانت القوافل والركاب يقضون الليل حولها، إضافةً للخيام التي أقيمت خارج المجمع.

وتعرضت مئذنة مسجد باياس الواقعة داخل مجمع "سوكولو محمد باشا" والتي تم ترميمها من قبل المديرية العامة للمؤسسات عام 2006، لأضرار جزئية في الزلزال الأخير.

وحول تفاصيل انتقال المنكوبين إلى المجمع قال أحد ضحايا الزلزال ويدعى شمسي إيبكجي المقيم داخل المجمع، إنهم لجأوا إلى المجمع بعد يومين من الزلزال.

وأضاف: "سقط بعض الأثاث فوقي. وكانت ابنتي وابنة الجيران تصرخان. تمكنت من إخلاء ابنتي على كرسي متحرك. وبعد ذلك عانينا كثيراً لأننا مع كل هذا الدمار لم نستطع العثور على مأوى ولا طعام. أنا ممتن لكل من ساعدنا".

في غضون ذلك، قال خيري توتون البالغ 11 عاماً وهو ضحية أخرى للزلزال، إنهم يحاولون نسيان تلك الأيام. مشيراً إلى أنهم مكثوا في حافلة جده لبضعة أيام بعد الزلزال، وقال: "ذهبنا لأماكن كثيرة ولكن البيوت دمرت تماماً فجئنا لقضاء أيامنا هنا الآن. لدي أصدقاء أتقاسم معهم الطعام الذي يُقدم لنا ونشعر بالأمان هنا".

من جانبه أوضح تركان ديدي مواطن من سكان المنطقة، أنه يحتمي مع أطفاله في المكتبة داخل المجمع.

وقال: "نحن هنا منذ 10 أيام ونحاول التعود على ذلك ونقدم الدعم النفسي لبعضنا. وكانت المكاتب السياحية تنظم من قبل جولات للسياح إلى هذا المجمع لكنه الآن مفتوح لضحايا الزلزال. وتعمل مكيفات الهواء والسخانات على مدار 24 ساعة في اليوم".

وبالمثل، شاركت سيلين ديدي البالغة من العمر 12 عاماً روتينها في الملجأ، قائلةً إنها تقرأ الكثير من الكتب في المكتبة، وأعربت عن دهشتها لأنها لم تعتقد يوماً أنها ستعيش بالفعل في مكتبة.