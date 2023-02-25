مطارات منطقة الزلزال جنوبي تركيا تخدِّم 10 آلاف رحلة جوية

قالت معلومات المديرية العامة لعمليات المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل في بيان إن إجمالي عدد الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إلى مطارات الولايات المتضررة من الزلزال بلغت 10.216 رحلة جوية في الفترة من 6 إلى 24 فبراير.

وبحسب المعلومات أن 8 آلاف و883 رحلة جوية داخلية، وألف و333 رحلة خارجية شهدتها مطارات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وأضنة وشانلي أورفة وأديامان وملاطية وديار بكر وهطاي وألآزيغ في منطقة الكارثة، بواسطة طائرات عسكرية ومدنية.

ووفقاً للمعلومات فأن 877 من هذه الرحلات كانت في قهرمان مرعش، و551 في هطاي، و1775 في غازي عنتاب، و3 آلاف و95 في أضنة، و602 في غاب شانلي أورفا و 988 في أديامان، و731 في ملاطية، و1062 في ديار بكر و535 في مطارات إلازيغ.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إجلائهم من المنطقة جواً 485 ألفاً.

من جهة أخرى، تم إيصال 11 ألفا و752 طنا من مواد الإغاثة الإنسانية إلى المطارات لضحايا الزلزال في المنطقة.