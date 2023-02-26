آفاد: ارتفاع حصيلة وفيات زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفا و374 شخصا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.

ولفت رئيس "آفاد" يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.