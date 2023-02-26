الرئيس الأوكراني يعد باستعادة القرم من روسيا

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا التي ضمتها لأراضيها في 2014.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع توتير، أشار زيلينسكي إلى أن روسيا بدأت مرحلة ضم شبه جزيرة القرم لأراضيها في مثل هذه الأيام قبل 9 سنوات.

وأضاف: "بدأ العدوان الروسي في القرم قبل 9 سنوات، وإننا سنعيد إرساء السلام باستعادة شبه جزيرة القرم، فهذه أرضنا".

وقال: "سنرفع العلم الأوكراني في كافة أرجاء أوكرانيا، وستستعيد القرم حريتها".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.