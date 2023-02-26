بعد تقييم المباني المتضررة من الزلزال.. شرائط صفراء تحذر المواطنين

قامت فرق وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية بوضع شرائط صفراء أمام الأبنية المتضررة من الزلزال، تحذيراً للمواطنين من دخولها حرصاً على سلامتهم، بعد قيامها بفحص المبانية للتأكد من صلاحيتها للسكن.

وبعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، تضررت آلاف المباني بنسب متفاوتة، ما دفع الجهات المختصة بالمناطق المتضررة لإرسال فرق تقييم للمباني.

وبعد انتهاء عمل الفرق الأولية تأتي فرق متخصصة لتقييم حجم الضرر في المباني ونسبتها ونوعها بشكل مفصل ودقيق، ويتم اتخاذ قرار الهدم من عدمه، وإبلاغ سكان تلك الأبنية.

وخلال مراحل التقييم يمنع على سكان المباني الدخول إليها حتى يتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للسكن بشكل كامل.

520 ألف وحدة سكنية منهارة

ورصدت وكالة الأناضول عدداً من المباني التي منع الدخول إليها في مدينة غازي عنتاب، حيث وضعت حولها شرائط صفراء كتب عليها ممنوع الدخول.

وأعلن والي غازي عنتاب داود غل، مؤخراً، منع الدخول إلى الأبنية المتضررة بشكل كبير حتى إشعار آخر، بسبب استمرار الهزات الأرضية والارتدادية.

وفي 23 فبراير الجاري، أعلن وزير البيئة التركي مراد قوروم، تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم جراء الزلزال.

وفي 6 فبراير، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دماراً مادياً ضخماً.