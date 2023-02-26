مهندس تركي يصنع ألعابا خشبية للأطفال المتضررين من الزلزال

يصنع المهندس التركي المتقاعد موسى آق قايا، ألعابا خشبية من أجل الأطفال في المناطق التي ضربتها كارثة الزلزال.

ويقيم مهندس الغابات آق قايا (62 عاما) في قرية غيكلي بولاية طرابزون شمالي البلاد، وينتج طاولات وكراسي قابلة للطي، وألعابا وغيرها من المنتجات الخشبية في ورشته أسفل منزله.

وإثر الكارثة التي وقعت في 6 فبراير/شباط، ساهم آق قايا بـ300 طاولة وكرسي في حملة تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال.

كما يعكف آق قايا على صنع ألعاب خشبية مثل مجسمات طائرات ومروحيات وسيارات وحيوانات، لإرسالها إلى الأطفال في المناطق المنكوبة.

وفي حديثه، قال آق قايا إنه يعتزم إرسال الألعاب عندما يصل عددها إلى 500 لعبة، مع 150 طاولة وكرسي.

وقال: "عندما رأيت الأطفال يجلسون في البرد بجوار الأنقاض إثر الزلزال، انفطر قلبي، أنا أيضا لدي أحفاد، فقررت صنع ألعاب للأطفال هناك".

وأشار إلى أنه يعمل ما بوسعه لدعم المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه أرسل ملابس وأحذية شتوية أيضا، ودعا الجميع لتقديم المساعدة إلى المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.