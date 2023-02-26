وزير الدفاع التركي يتفقد مستشفى ميدانياً في قهرمان مرعش

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، زيارة تفقدية للمستشفى الميداني المتنقل الذي بناه الجيش التركي في ولاية قهرمان مرعش عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

ورافق أقار في جولته التفقدية، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر، بحسب وكالة الأناضول.

وتلقى أقار معلومات حول سير أعمال المستشفى من القائمين على إدارته، وهنأ الكوادر الطبية على الجهود التي يبذلونها.

وصرح أقار خلال الجولة: "ألمنا كبير، جيشنا وقف منذ اللحظات الأولى من الزلزال إلى جانب شعبنا لتضميد الجراح، وإنني على ثقة بأننا سنتغلب على هذه المصاعب".

وشكر أقار الكادر الطبي الأذربيجاني الذي يشارك الأطباء الأتراك في علاج المصابين جراء الزلزال.

وقال: "نحن معا في السراء والضراء، عاشت الأخوة القائمة بين تركيا وأذربيجان".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218.