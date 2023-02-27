أقار يتفقد مناطق متضررة من الزلزال في ولاية هطاي

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، جولة تفقدية في ولاية هطاي المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتفقد أقار مدينتي "دفنه" و"كوملو"، والتقى مع وجهائها ثم زار خيام المنكوبين جراء الزلزال، بحسب وكالة الأناضول.

وزار أقار أيضاً رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر المطابخ والأفران التابعة للقوات المسلحة التركية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتفقد سير العمل فيها.

كما تحدث وزير الدفاع التركي إلى الجنود المناوبين في مناطق الزلزال وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، ثم تلقى إحاطة من المسؤولين عن الأوضاع بالمنطقة.

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.