أنقرة: 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في المناطق المنكوبة من الزلزال

أعلنت أنقرة، الاثنين، أن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وأشارت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة على تويتر، إلى جلب 130 ألفاً و785 خيمة، و1168 وحدة سكنية، و1676 وحدة تعقيم متنقلة، من خارج البلاد للمتضررين من الزلزال حتى صباح الاثنين.

وأضافت أن من بين المساعدات المقدمة، مليوناً و602 ألفاً و270 بطانية، و226 ألفاً و451 كيس نوم، و83 ألفاً و844 فرشة، و29 ألفاً و266 مولد كهرباء، و6 آلاف و312 طن ألبسة.

كما ذكرت الوزارة أن الدول (لم تورد أسماءها) قدمت أيضاً 3 آلاف و476 طنا من مواد للتعقيم، و5 آلاف و981 طنا من المواد الغذائية.

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.