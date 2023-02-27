عقب زلزال "ملاطية".. إنقاذ 32 عالقاً تحت الأنقاض

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، أنه تم إنقاذ 32 شخصاً من العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية اليوم الإثنين.

وأضاف سيزر في مؤتمر صحفي، من مقر "آفاد" بالعاصمة أنقرة، أن 29 مبنى انهارت جراء الزلزال الأخير في ملاطية، لافتاً إلى مشاركة 657 عنصراً في أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه تم إنقاذ 32 شخصاً من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن الزلزال الأخير أسفر عن وفاة شخص وإصابة 110 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مبنيين.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في ملاطية عند الساعة 12:04 (09:04 ت.غ) اليوم الإثنين، مركزه منطقة يشيل يورت.