مسعود هانتشر.. الأب الذي تعاطف معه العالم بأسره لفقده ابنته في الزلزال

لا شك أنه مشهد يفطر القلوب ذلك الذي تعاطف معه العالم بأسره والذي رأيناه بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا يوم 6 شباط/فبراير؛ إنها صورة مسعود هانتشر، الأب ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض.

واليوم، بعد نحو ثلاثة أسابيع على الكارثة الطبيعية التي أودت بأكثر من 44 ألف شخص في تركيا، التقى آدم ألتان، مصور وكالة فرانس برس الذي التقط الصورة، بوالد الفتاة هانتشر.

وغادر هانتشر وهو والد لأربعة أطفال من بينهم إرماك (15 عاما) التي قضت تحت أنقاض مبنى من ثمانية طوابق، بلدته قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، واستقر في أنقرة.

وقال: "لقد فقدت أيضا والدتي وإخوتي وأبناء إخوتي في الزلزال. لكن دفن ولدك لا نظير لمأساويته... إنه ألم لا يوصف".

تحاول الأسرة اليوم إعادة بناء حياة بعيدا عن قهرمان مرعش، المدينة القريبة من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات والذي ضرب شمال سوريا أيضا.

وأصبحت صورة مسعود هانتشر بالسترة البرتقالية ساكنا وسط الاضطرابات، غير مبال بالمطر والبرد وممسكا بيد ابنته، رمزاً لكارثة أودت بعشرات الآلاف.

وقد أثارت الصورة التي تصدّرت الصفحات الأولى للعديد من الصحف حول العالم وشاركها ملايين المرات على الإنترنت، موجة من التضامن مع الأب وعائلته.

فقد قدّم رجل أعمال من أنقرة مسكنا للأسرة وعرض تعيين هانتشر موظفا إداريا في القناة التلفزيونية التي يملكها.

- "ملاك":

تزيّن لوحة رسمها فنان تظهر إرماك كملاك بجوار والدها، الصالون في منزل العائلة.

وقال هانتشر "لم أستطع ترك يدها. كانت ابنتي نائمة مثل الملاك في سريرها".

وقت وقوع الزلزال، عند الساعة 04,17 صباحا (01,17 ت غ)، كان مسعود هانتشر يعمل في مخبزه.

اتصل فورا بأسرته للاطمئنان. كان منزلهم المؤلّف من طابق واحد، رغم تعرضه لأضرار، صامدا وكانت زوجته وأولاده الثلاثة البالغون سالمين.

لكن الأسرة لم تستطع الوصول إلى أصغر أفرادها، إرماك التي كانت نائمة في تلك الليلة عند جدتها. فقد أرادت هذه الفتاة تمضية مزيد من الوقت مع بنات عماتها اللواتي أتين للزيارة من اسطنبول وهطاي.

وهرع هانتشر الذي شعر بالقلق مسرعا إلى منزل والدته.

هناك، وجد المبنى المؤلف من ثمانية طوابق منهارا ومحاطا بجبال من الأنقاض وتحتها ابنته.

لم يأت أي فريق إنقاذ حتى اليوم التالي، ما ترك هانتشر وغيره من السكان وحيدين في جهودهم اليائسة للعثور على أحبائهم تحت الأنقاض.

حاول هانتشر سحب جثة إرماك من طريق إزالة الكتل الإسمنتية بيديه العاريتين دون جدوى. لذلك، بقي جالسا بدون حراك بجوار ابنته الميتة.

وروى "أمسكت بيدها ولامست شعرها وقبلت خديها".

وفي وقت لاحق، رأى المصور من وكالة فرانس برس آدم ألتان يلتقط صورا وهمس له بصوت مرتجف "التقط صورا لطفلتي".