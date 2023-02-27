مقتل شخص في زلزال ملاطية الأخير وأنباء عن انهيار 22 مبنى على الأقل

أنقذت فرق الإغاثة شخصا من تحت أنقاض مبنى تهدم في الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية ظهر اليوم الإثنين، وكان بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في ملاطية عند الساعة 12:04 (09:04 ت.غ).

وعلى الفور بدأت عمليات البحث في أنقاض أحد المباني، وتم إنقاذ "علي شاهين غيل" بعد ساعة ونصف من وقوع الزلزال.



وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في تركيا- آفاد مقتل شخص وإصابة 69 شخصا نتيجة الزلزال الذي كان مركزه بلدة يشيلورت في ولاية ملاطية، وانهيار أكثر من 24 مبنى.

صرح محمد جينار والي البلدة بأن أبا وابنه عالقان تحت أنقاض مبنى من أربعة طوابق في البلدة. كان الاثنان قد دخلا المبنى المهدم لجمع أمتعتهما.

في أنحاء أخرى من ملاطية، بدأت فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض مبنيين متهدمين انهارا فوق بعض السيارات المتوقفة.

وملاطية من بين 11 ولاية تركية ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ريختر ودمر أنحاء واسعة من جنوب تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير/ شباط.

أدى ذلك الزلزال لمقتل أكثر من 48 ألف شخص في البلدين فضلا عن انهيار أو دمار أكثر من 173 ألف مبنى في تركيا.

وحث رئيس الهيئة الناس على عدم دخول المباني المتهدمة قائلا إن التوابع القوية مستمرة في تشكيل خطورة. ضرب ما يقرب من 10 آلاف تابع للزلزال المنطقة منذ 6 فبراير/ شباط.