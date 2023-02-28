إنقاذ 72 مهاجراً أرغمتهم اليونان على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية

أنقذت فرق خفر السواحل التركي 72 مهاجراً دفعت اليونان بعضهم نحو المياه الإقليمية قبالة سواحل ولايتي أيدين وباليكسير غربي تركيا.

وذكر بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، الاثنين، أن فرقه أنقذت 63 مهاجراً إثر عمليات متفرقة قبالة ساحل ولاية أيدين.

وذكر البيان أن الدفعة الأولى من المهاجرين تم إرغامهم من الجانب اليوناني على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية، فيما علقت الدفعة الثانية والمكونة من 22 شخصاً، وسط البحر بسبب تعطل محرك قاربهم.

وعقب إنقاذهم من الغرق، أحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

كما أنقذت فرق خفر السواحل التركي، الاثنين، 9 مهاجرين غير نظاميين دفعهم الجانب اليوناني قبالة شواطئ ولاية باليكسير.

وأفادت قيادة خفر السواحل، في بيان، أن فرقها أنقذت 9 مهاجرين قبالة شواطئ قضاء أيواليق في باليكسير، حيث كانوا على متن طوافة نجاة دفعتها العناصر اليونانية نحو المياه الإقليمية لتركيا.

وأحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ولم يذكر البيان جنسيات المهاجرين.