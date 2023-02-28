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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصاباً

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 28.02.2023 11:08
آخر تحديث في 28.02.2023 13:10
مواطنون يشاهدون عمليات الإنقاذ في مبنى منهار جراء زلزال وقع في ولاية ملاطية 27 فبراير/ شباط 2023 الأناضول مواطنون يشاهدون عمليات الإنقاذ في مبنى منهار جراء زلزال وقع في ولاية ملاطية 27 فبراير/ شباط 2023 (الأناضول)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع الاثنين، إلى قتيلين و140 مصاباً.

وأوضحت أفاد في بيان أن 12 شخصاً من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال جديد، أمس الاثنين، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه منطقة "يشيل يورت" التابعة لولاية ملاطية.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.

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