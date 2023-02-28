الصحة العالمية تعلن استعدادها لدعم متضرري زلزال تركيا

أعلن المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، أن منظمته مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدات للمتضررين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال تواجده في ولاية هطاي جنوبي تركيا، برفقة وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وأعرب غيبريسوس عن بالغ تضامنه مع الشعب التركي، مقدماً تعازيه في ضحايا الزلزال.

وأوضح أن حجم الدمار الذي لحق بالمدن التركية جراء الزلزال، "أمر يدعو للدهشة والذعر".

وأضاف أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص وإصابة نحو 108 آلاف، يعتبر أكبر كارثة طبيعية في العصر الحديث.

وأشاد بجهود الحكومة التركية في مساعدة المتضررين من الزلزال، موضحاً أن إجلاء 55 ألفا من المناطق المنكوبة خلال فترة وجيزة، "أمر ليس بالسهل".

وصرح بأنه بحث مع الوزير قوجة الصعوبات التي يواجهها السكان في المخيمات والمشاكل الصحية التي تطالهم.