هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات تضرب ولاية هطاي التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات، الأربعاء، مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي جنوب تركيا دون أن تخلف أضرارا، وفق معلومات أولية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الهزة وقعت عند الساعة 10:20 صباحا (07:20 ت.غ) على عمق 11.06 كم.

وتعليقا على الهزة الأرضية، قال والي هطاي رحمي دوغان، إن السلطات لم تتلق بعد أي بلاغات عن حدوث أضرار.

وأكد دوغان أن السلطات المعنية تواصل عملية المسح والكشف عن أضرار محتملة.

وفي 6 فبراير/ شباط المنصرم ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

ولحق ذلك الزلزال بأسبوعين زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب منطقة "دفنة" قرب مدينة أنطاكيا أودى بحياة 3 أشخاص.