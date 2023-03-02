الأمم المتحدة: سنواصل دعم متضرري الزلزال في تركيا

قال منسق الأمم المتحدة الدائم لدى تركيا ألفارو رودريغز، إن المنظمة الدولية ستواصل دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأوضح رودريغز، خلال زيارته أحد مخيمات المتضررين من الزلزال في ولاية هطاي، أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لتركيا ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف المنسق الأممي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن المرحلة التالية من المساعدات ستكون لإحياء الاقتصاد والمشاركة في إعادة إعمار المدن المنكوبة.

وأشار رودريغز إلى أن 40 بالمئة من وفيات الزلزال حدثت في ولاية هطاي، وأن 25 بالمئة من سكان الولاية اضطروا للهجرة إلى ولايات أخرى.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم جميع أنواع المساعدات للحكومة والمؤسسات التركية التي تبذل جهودا كبيرة لإغاثة المنكوبين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.