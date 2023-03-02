البرلمان التركي يصوت بالإجماع لتشكيل لجنة تحقيق بعواقب الزلزال

صوت البرلمان التركي، الخميس، بالإجماع على مقترح لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب زلزال قهرمان مرعش الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وناقشت الكتل البرلمانية للأحزاب المقترحات المقدمة إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل التحقيق في عواقب الزلزال من كافة الجوانب، لإنشاء مبان مقاومة للزلازل ولتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري.

وبعد إلقاء نواب من الكتل البرلمانية كلماتهم حول المقترح تقرر التصويت عليه، وصوتت الكتل بالإجماع على إنشاء لجنة برلمانية، تضم 21 عضواً، للتحقيق في عواقب الزلزال.

وأشار نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بولانت توران إلى أن "الزلازل هي حقيقة واقعة في تركيا وأن المشرعين ملزمون باتخاذ خطوات مشتركة وفعل كل ما هو ضروري للتعامل معها".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

والأربعاء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا بلغت 45 ألفاً و89 حالة.