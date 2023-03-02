رصد صدع كبير في مركز الزلزال بولاية قهرمان مرعش

رصدت الكاميرات صدعاً كبيراً في قضاء "أفشين" بولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا.

والتقطت كاميرا طائرة مسيرة "درون"، لوكالة الأناضول، مقاطع للصدع في قرية "قره غوز" في ريف القضاء عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ويبلغ عمق الصدع 15 متراً وعرضه 50 متراً وطوله 150 متراً، بحسب الوكالة.

وأوضح مختار القرية بدري أسلانر أنهم علموا بأمر الصدع قبل 3 أيام.

وقال أسلانر:"وقتها ذهبت وتفحصته ولم يكن بهذا القدر، إذ كان عمقه نحو 5 أمتار، والآن بين 10 و15 متراً، وبطول بين 100 و150 متراً، والهزات الارتدادية تعمل على توسعه أكثر".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.