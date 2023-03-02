قوجه: احتياجات متضرري الزلزال تُلبى عن طريق الصيدليات الميدانية بولاية هطاي

صرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن احتياجات متضرري الزلزال من الدواء يتم تلبيتها في صيدلية ميدانية أقامتها الوزارة في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وفي تغريده نشرها مساء الأربعاء، أوضح قوجه أن فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ الطبي تتولى إيصال الأدوية إلى المواطنين في الأرياف والقرى.

ورغم عدم توفر الصيدليات الكافية بالولاية، إلا أن الوزير شدد على عدم وجود أي مشكلة في توفير الدواء.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

لحق ذلك الزلزال بعد أسبوعين هزة أرضية بقوة 6.4 درجات ضربت منطقة "دفنة" قرب مدينة أنطاكيا وأودت بحياة 3 أشخاص.