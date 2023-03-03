آفاد: تأسيس 189 تجمعا من منازل جاهزة بمناطق الزلزال

أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، تأسيس 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأوضحت "آفاد" في تغريدة على تويتر، الخميس، أنها أسست أيضا 332 تجمعا سكنيا من الخيام في 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال.

وأضافت أن عدد الخيام التي نصبت في المناطق المنكوبة حتى الآن بلغ 360 ألفا و167.

وأشارت أن مليون و440 ألفا و668 شخصا يقطنون حاليا داخل هذه الخيم.

ولفتت إلى إسكان 34 ألفا و120 شخصا داخل المنازل مسبقة الصنع.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.