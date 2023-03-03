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زلزال قهرمان مرعش يلحق الضرر بـ 420 مسجداَ في ملاطية

وكالة الأناضول للأنباء
ملاطية
نشر في 03.03.2023 14:48
مساجد ولاية ملاطية التي دمرها الزلزل IHA مساجد ولاية ملاطية التي دمرها الزلزل (IHA)

أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن زلزال قهرمان مرعش ألحق الضرر بـ 420 مسجداً ودمر 25 آخرا في ملاطية.

وأفاد في تصريحات صحفية، الجمعة، أن دور العبادة في ولايته تضررت من الزلازل.

وأضاف أن الزلزال ألحق الضرر بـ 420 مسجدا من ضمن 968، كما دُمر 25 مسجدا، وفقًا للتقديرات الأولية.

كما تضررت مراكز تعليم القرآن ومباني تابعة لدار الإفتاء أيضا.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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