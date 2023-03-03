"قبرص التركية" ترسل منازل مسبقة الصنع لضحايا الزلزال جنوبي تركيا

أعلنت منصة التضامن القبرصي ـ التركي الناشطة في جمهورية شمال قبرص التركية إرسالها منازل مسبقة الصنع إلى مناطق الزلزال جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن المنصة أرسلت الجمعة 40 منزلاً مسبق الصنع من ميناء غازي ماغوصة إلى ميناء إسكندرون في تركيا.

ومن المقرر أن تسلم المنازل إلى مسؤولي رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لتركيبها في ولاية هطاي.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

والأربعاء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا بلغت 45 ألفاً و89 حالة.