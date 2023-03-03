هدم مبان ومآذن متضررة من زلزال تركيا

تواصل السلطات في ولاية كيليس جنوبي تركيا هدم المباني ومآذن المساجد المتضررة بشكل كبير من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت بلدية كيليس في بيان، الجمعة، أن المباني والمآذن المتضررة كثيراً والتي تشكل خطراً في الولاية تخضع للهدم بعد اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الهدم يطول المباني التي تحتاج إلى ذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، وأن فرقها تقوم بإزالة الأنقاض من المنطقة.

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته حددت 214 ألف و608 مباني في مناطق الزلزال، بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من الزلزال.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط المنصرم ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

والأربعاء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا بلغت 45 ألفاً و89 حالة.