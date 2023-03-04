إزالة 468 ألف طن من الأنقاض في قهرمان مرعش

تمت إزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في ولاية قهرمان مرعش، وفق تصريح لمسؤول في وزارة الزراعة والغابات التركية.

هذا فيما تواصل الفرق المعنية أعمال إزالة الأنقاض في المناطق المنكوبة، بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد كارثة الزلزال المزدوج في 6 فبراير/شباط.

ويتولى مدير عام المديرية العامة للمنشآت الزراعية، حسن غزغينتش، تنسيق عمل الفرق التابعة للوزارة المشاركة في رفع الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش.

وفي حديث للأناضول، لفت غزغينتش إلى رفع 468 ألف طن من الأنقاض في قهرمان مرعش.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من رفع الأنقاض في 118 موقعا، فيما يتواصل العمل لرفع الأنقاض في 70 موقع في قهرمان مرعش.

وأكد غزغينتش أن كافة الوزارات تقوم بما يترتب عليها إثر الكارثة.