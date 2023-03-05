بينهم 4267 سورياً.. ارتفاع الوفيات في زلزال تركيا إلى 45 ألفاً و986

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 45 ألفا و986 شخصاً.

وقال صويلو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، أن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفاً و986 شخصاً، بينهم 4 آلاف و267 سورياً.

وأشار صويلو إلى تسجيل 13 ألفاً و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً في 11 ولاية تركية.