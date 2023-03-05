تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" كان يستعدان لشن هجوم على الخط الحدودي من شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تحييد إرهابيين اثنين من التنظيم كانا يستعدان لشن هجوم من شمالي سوريا باتجاه الخط الحدودي في قضاء "أقجة قلعة" بولاية شانلي أورفة.

وأكد البيان مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي للإرهابيين بكل حزم أينما كانوا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في منطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ هجوم ضد الأهداف التركية في المنطقة.

ويمثل "واي بي جي (YPG)" الذراع السورية لـ"بي كي كي (PKK)" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين العودة آمنة إلى مناطقهم.