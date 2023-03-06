ضبط متفجرات في عملية ضد تنظيم "بي كي كي" جنوب شرقي تركيا

ضبطت قوات الدرك التركية، الاثنين، كمية من الذخائر والمواد المتفجرة في عملية ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات الدرك ضبطت 20 كغم مواد متفجرة مصنوعة يدوياً وذخائر داخل مخبأ مستخدم من قبل إرهابيي "بي كي كي".

وأشارت إلى أن قوات الدرك تواصل عملياتها ضد التنظيم في ريف ماردين ضمن سلسلة عمليات "أرن الحصار" التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأطلق اسم "أرن" على العمليات العسكرية نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2017.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.