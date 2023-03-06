وزارة الصحة التركية تتسلم مستشفى ميدانياً من قطر

سلمت القوات المسلحة القطرية مستشفى ميدانياً لوزارة الصحة التركية بعد أن أقامته في ولاية هطاي جنوبي تركيا، في إطار المساعدات القطرية لضحايا الزلازل المدمرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية، الأحد، أن قائد القوة القطرية في تركيا المقدم الركن حمد فالح الهاجري سلم المستشفى لوزارة الصحة التركية متمثلة بنائب مدير العلاقات الخارجية بالوزارة عارف تشتين.

وأشار البيان إلى قيام الجانبين بجولة تفقدية من أجل التأكد من جاهزية المعدات والطاقم الطبي من أطباء وممرضين، إضافة إلى توفر الأدوية والمواد الضرورية للعلاج والاطلاع على آلية العمل.

وكانت قطر قد أقامت مستشفى ميدانياً متكاملاً في قضاء "باياس" بولاية هطاي، من ضمن 3 مستشفيات ميدانية أقامتها جنوبي تركيا، وذلك في إطار جهودها الإغاثية الإنسانية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

يشار إلى أن قطر قدمت مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال المدمر بقيمة 253 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) مساعدات، وفق وزارة الخارجية القطرية.

والأحد، دعا أمير قطر في الكلمة الافتتاحية لـ"مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" بالدوحة، الجميع لدعم جهود تركيا لتجاوز آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط 2023.