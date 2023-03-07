قالت فاليري لويكس Valerie Luyckx عضوة هيئة التدريس بجامعة زيورخ إن فرق الإنقاذ قامت "بعمل مذهل" بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا يوم 6 فبراير/شباط. موضحةً أنه بفضل الاستعدادات طويلة الأمد لمثل هذه الكوارث في تركيا، تمكن النازحون والمتضررون من الحصول على رعاية طبية طارئة.

وأضافت أخصائية أمراض الكلى في حديث لصحيفة سويسرية، إنها على اتصال دائم بالخبراء في تركيا وفرق أطباء بلا حدود في منطقة الكارثة.

وأشارت إلى أن خدمات الطوارئ المحلية قامت "بكل ما في وسعها في ظل هذه الظروف"، مضيفةً أن بعض الموظفين ينامون في المركبات في الميدان حتى يتمكنوا من العودة إلى مواقعهم بسرعة.

وكشفت آخر الإحصائيات الرسمية في تركيا أن أكثر من 46 ألف شخص قضوا في الزلزالين اللذين هزا تركيا يوم 6 فبراير/شباط.

وقد أثرت الهزات القوية التي تركزت في ولاية قهرمان مرعش، على حوالي 13.5 مليون شخص في 10 ولايات أخرى هي هطاي وغازي عنتاب وأديامان وملاطيا وأضنة وديار بكر وكيليس وعثمانية وشانلي أورفا وإيلازيغ.