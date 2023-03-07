الزلزال يشطر شجرة زيتون إلى نصفين بولاية هطاي التركية

شطر الزلزال شجرة زيتون إلى نصفين وابتعدا عن بعضهما نحو 15 مترا في حقل بقضاء صمانداغ بولاية هطاي التركية .

ووقعت الحادثة خلال كارثة الزلزال المزدوج التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، في حقل زيتون بقرية "تشوبوقتشو" في صمانداغ,

وأدى الزلزال إلى شطر شجرة زيتون في الحقل يبلغ عمرها 80 عاما إلى نصفين، وابتعدا عن بعضهما مسافة نحو 15 مترا بسبب الصدع الكبير الذي حدث في أرض الحقل.

من جانبه قال مختار القرية مصطفى غوندوغان، إن مسؤولين من الوزارة المعنية جاؤوا وفحصوا الموقع.

ولفت إلى أن هناك انزياحات بنحو 10 أمتار في المنطقة، وأعرب عن دهشته جراء انقسام الشجرة بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما ولم ير أبدا مثل هذا الشيء في حياته.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.